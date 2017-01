Razzie Awards: il peggior film del 2017? "Zoolander 2" si candida al primo posto

Nove le nomination per 'Zoolander 2', che arriva a 15 anni dal primo capitolo diretto da Ben Stiller, e incetta di candidature anche per 'Batman contro Superman' (8 nomination), sia per il peggior attore, che in questo caso sarebbe Ben Affleck, sia per il peggior film, la peggiore sceneggiatura e il peggior sequel. Nonostante sia stato stroncato dalla critica, il film ha comunque ottenuto degli ottimi incassi al botteghino: circa 873 milioni di dollari. Seguono "Nonno Scatenato" con 6, "Gods of Egypt" con 5 a pari numero con "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party". "Alice attraverso lo specchio" si porta a casa 3 candidature. Julia Roberts , dopo aver intascato un Oscar in carriera per 'Erin Brockovich', ora si trova in lizza invece come peggior attrice per il film 'Mother's day'. Anche Johnny Depp è stato inserito nella rosa dei peggiori attori per il suo ruolo in 'Alice attraverso lo specchio'. I candidati e i vincitori dei Razzie sono votati online dai membri del club dei Razzie, che conta circa mille persone provenienti da 24 paesi, che si sono iscritte online, versando una quota di 40 dollari. I vincitori saranno annunciati il 25 febbraio, un giorno prima degli Oscar.

Ecco la lista completa

Peggior film

Batman v Superman: Dawn of Justice

Nonno Scatenato

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Zoolander 2

Peggior sequel, remake, parodia

Alice attraverso lo specchio

Batman v Superman: Dawn of Justice

Cinquanta Sbavature di Nero

Independence Day: Rigenerazione

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

Zoolander 2

Peggior sceneggiatura

Batman v Superman: Dawn of Justice

Nonno Scatenato

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Rigenerazione

Suicide Squad

Peggior regia

Dinesh D’Souza – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich – Independence Day: Rigenerazione

Tyler Perry – Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas – Gods of Egypt

Zack Snyder – Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller – Zoolander 2

Peggior attore

Ben Affleck – Batman v Superman: Dawn of Justice

Gerard Butler – Gods of Egypt/Attacco al Potere 2

Henry Cavill – Batman v Superman: Dawn of Justice

Dinesh D’Souza – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Robert De Niro – Nonno Scatenato

Ben Stiller – Zoolander 2

Peggior attrice

Megan Fox – Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

Radha Mitchell – The Darkness

Tyler Perry – Boo! A Madea Halloween

Julia Roberts – Mother’s Day

Naomi Watts – The Divergent Series: Allegiant/Shut In

Shailene Woodley – The Divergent Series: Allegiant

Peggior attore non protagonista

Nicolas Cage – Snowden

Johnny Depp – Alice attraverso lo specchio

Jesse Eisenberg – Batman v Superman: Dawn of Justice

Will Ferrell – Zoolander 2

Jared Leto – Suicide Squad

Owen Wilson – Masterminds-I Geni della Truffa/Zoolander 2

Peggior attrice non protagonista

Julianne Hough – Nonno Scatenato

Kate Hudson – Mother’s Day

Aubrey Plaza – Nonno Scatenato

Jane Seymour – Cinquanta Sbavature di Nero

Sela Ward – Independence Day: Rigenerazione

Kristen Wiig – Masterminds/Zoolander 2