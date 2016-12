Razzie Awards, "Cinquanta sfumature di grigio" vince tutto

Peggiore in assoluto. "Cinquanta sfumature di grigio” piglia tutto nella cerimonia degli anti-Oscar. Nei Razzie Awards , che celebrano il peggio che il cinema ha proiettato nel corso dell'anno, l'adattamento del romanzo erotico conquista la statuetta come "peggior film”, "peggiore attore protagonista” per Jamie Dornan, "peggiore attrice protagonista” per Dakota Johnson, "peggior coppia sullo schermo” e "peggior sceneggiatura".

Insomma su sei statuette, il film "Cinquanta sfumature di grigio” ne ha portate a casa ben cinque. Curioso invece sapere che Eddie Redmayne ha conquistato quella di "peggiore attore non protagonista” con il film "Jupiter – Il destino dell'universo” e sarà in gara agli Oscar per il suo ruolo in "The Danish Girl": chissà se riuscirà a pareggiare i conti.



Ecco la lista dei Razzie Awards 2016:

PEGGIOR FILM

Fantastici 4

Cinquanta sfumature di grigio

PEGGIOR ATTORE PROTAGONISTA

Jamie Dornan

PEGGIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Dakota Johnson

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Eddie Redmayne

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kaley Cuoco, Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare e The wedding ringer - Testimone in affitto

PEGGIOR REMAKE/RIP-OFF/SEQUEL

Fantastici 4

PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Jamie Dornan e Dakota Johnson

PEGGIOR REGIA

Josh Trank

PEGGIO SCENEGGIATURA

Cinquanta sfumature di grigio

IL MIRACOLATO DELL'ANNO

Sylvester Stallone