Raul Cremona: "La mia magia è divertire"

Raul Cremona inaugura il suo " Festival della Magia" , dal 2 al 6 gennaio al Teatro Manzoni di Milano. Il comico e prestigiatore, ideatore della rassegna, porta in scena i principali esponenti della magia italiana e un mix di arti. "La mia magia è far divertire. – dice Cremona a Tgcom24 – E' uno spettacolo d'altri tempi, un varietà con cui vogliamo far capire che la magia non è solo per bambini, ma anche per i bambini che vivono dentro gli adulti".

Il "Festival della Magia" di Raul Cremona debutta al Manzoni di Milano, dove spera di diventare un appuntamento fisso del cartellone. "Se dovesse funzionare abbiamo intenzione di riproporlo", dice il direttore del Teatro Alessandro Arnone. Se lo augura Raul Cremona, che ha messo in piedi questa grande fiera della magia in cui tradizione e modernità si fondono.



La gamma dei numeri proposti va dalla antica arte della manipolazione delle tortore di Mirco Menegatti all'illusionismo danzato della giovanissima Gaia Elisa Rossi, appena 14 anni, passando per le suggestioni arabeggianti di Shezan e i numeri del clown romantico Carillon. Nel cast anche gli illusionisti Aldo Nicolini, in arte Zio Potter, che ha partecipato a "Italia's Got Talent", e Ottavio Belli, membro del Circo degli Orrori. Un gruppo di soli italiani per una scelta ben precisa: "Potevo mettere i coreani che sono i migliori prestigiatori al mondo e costano pure poco - ha scherzato Cremona – ma vogliamo dare visibilità alla magia italiana".



Ce n'è per tutti i gusti in uno show dal sapore nostalgico, evocato anche dalla locandina stile Anni Quaranta ispirata allo storico mago Ranieri Bustelli. Uno spettacolo in cui "c'è tutto, c'è cabaret, magia e ogni specialità", dice Raul Cremona, protagonista nel doppio ruolo di trait d'union tra i vari performer e performer egli stesso. Il comico e prestigiatore porta sul palco un condensato della sua carriera: "Farò magia perché altrimenti starei male. – spiega - Porto in scena la magia comica, in Italia poco praticata. Ci sarò io, i miei personaggi, l'amico Felipe, Silvan e... inviteremo anche l'originale!", svela. Il celebre mago non dovrebbe essere l'unica sorpresa dello show: "Ogni sera ci sarà un ospite diverso, mago e non", rivela Cremona, accennando alla possibilità di ritrovare vecchi amici della banda Zelig e non solo.



Per gli spettatori in sala, le sorprese non finiscono qui: "Lasceremo spazio all'improvvisazione e coinvolgeremo pubblico – dice Raul Cremona, che scherzosamente avverte – Non mettetevi in prima fila".