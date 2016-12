Raphael Gualazzi e il suo tour dinamico: "Ogni sera la mia musica si reinventa"

Per Raphael Gualazzi il 2016 sarà un anno da ricordare. Un'estate da protagonista assoluto dei passaggi radiofonici, dimostrando che a volte tormentone non deve per forza fare rima con bassa qualità musicale; l'uscita dell'album "Love Life Peace"; la canzone "Buena Fortuna" cantata in coppia con Malika Ayane e diventata sigla di "Rischiatutto"; e ora un tour teatrale che è la somma del tutto, il momento che Raphael attendeva con maggior impazienza. "Il successo de 'L'estate di John Wayne' mi riempie di felicità ovviamente - spiega - ma soprattutto perché ha fatto sì che tanti potessero conoscere l'album che non vedo l'ora di portare dal vivo in questo lunghissimo tour. Son contento perché ho la possibilità di avere maggiore partecipazione dal vivo, che è quello che mi interessava di più".



Cosa ci dobbiamo aspettare dal concerto che porterai nei teatri?

Ho riarrangiato la band. Saremo sei musicisti sul palco. Ci sarà un trombone, una tromba, sax, basso che all'occorrenza suonerà anche il contrabbasso, batteria e chitarre. E tutti i cori saranno armonizzati. Insomma ho voluto mettere in piedi una band polivalente.



Hai messo mano agli arrangiamenti anche dei tuoi brani storici?

Per forza di cose le linee sono state riscritte per le sezioni dei fiati. E poi di concerto in concerto si cambia. Non mi piace considerare il tour come un'entità statica ma per me è un momento dinamico, che va evolvendosi.



Nell'ottica di una continua evoluzione che rapporto hai con la tua musica passata?

Credo sia possibile sempre interpretare i brani vecchi, magari riletti in una chiave nuova, per esempio con arrangiamenti che siano un omaggio alla musica afroamericana.



Un pensierino a Sanremo lo fai?

Direi proprio di no. Per me adesso l'importante è concentrarmi sul tour. Ho fatto lavoro per portare a un pubblico più vasto la mia nuova musica, preferisco raccoglierne i frutti piuttosto che interrompere tutto per un'ipotesi festivaliera, per quanto sia consapevole che Sanremo è il momento di musica più popolare che ci sia in Italia.



LE DATE DEL TOUR

18 novembre Bergamo - Creberg Teatro Bergamo

19 novembre Padova Gran Teatro Geox

21 novembre Torino Teatro Colosseo

23 novembre Bologna Teatro Duse

24 novembre Montecatini Alto Teatro Verdi Montecatini

26 novembre Legnano Teatro Galleria

29 novembre Assisi Teatro Lyrick

30 novembre Rome Auditorium Conciliazione

2 dicembre Senigallia Teatro La Fenice di Senigallia

3 dicembre Bari Teatro Team

5 dicembre Lecce Teatro Politeama Greco di Lecce

7 dicembre Cagliari Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari

9 dicembre Sanremo Teatro Ariston

10 dicembre Brescia Palabanco

12 dicembre Milano Barclays Teatro Nazionale di Milano

13 dicembre Trento Auditorium Santa Chiara

dicembre Reggio nell'Emilia Lime

23 dicembre Cesena Nuovo Teatro Carisport.