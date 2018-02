Raoul Bova a teatro con "Due": "Bisognerebbe sposarsi quando si è maturi"

In scena, una stanza vuota, i due protagonisti, Marco e Paola, una coppia qualunque, in un luogo qualunque, alla soglia di una convivenza, lui alle prese con il montaggio di un letto , lei con una serie di domande sul loro futuro di coppia: come saremo fra venti anni, ci ameremo ancora? Non ci sono risposte, ricette, e tantomeno un libretto di istruzioni per cominciare una convivenza e per sapere se funzionerà. Ci sono piuttosto un uomo e una donna e la loro diversa visione della vita, le loro diverse proiezioni e ipotesi future, che si concretizzano sul palcoscenico con sagome in plexiglass retroilluminate, a cui gli stessi attori danno voce: figli, amici, amanti, che Marco e Paola immaginano nel loro domani. Ci sarà così una Barbie con cui Marco potrebbe tradire Paola, o l'idraulico e il pony express con cui invece sarò Paola a tradire presumibilmente Marco e poi i figli, ancora senza nome e volto, amici e nemici, che metteranno a dura prova la loro relazione. Paola è una donna "nuova", come spiega Chiara Francini, "in bilico tra tradizione e modernità. E' libera, lavora e non ha paura di farsi anche le domande più scomode, ma allo stesso tempo vuole realizzarsi anche nel matrimonio. Cerca l'amore e una relazione che abbia una stabilità".

Marco non sa rispondere alle domande di Paola e Paola non trova le risposte che cerca. I due scandagliano le loro mille paure, le loro incertezze: "Molte donne e uomini che vengono a teatro si immedesimano nei nostri personaggi", racconta Chiara: "Miniero ha scritto un testo speciale che tocca in maniera garbata il cuore degli spettatori".

E sarà per questo che lo spettacolo è reduce da un anno di repliche sempre accolte con grande affetto dal pubblico.



"Questo è uno spettacolo divertente e nello stesso tempo uno specchio dell’universo maschile e femminile", aggiunge Raoul Bova: "Noi non diamo risposte ai grandi quesiti sull’amore, perché non ci sono risposte. L’unico suggerimento che possiamo dare è cercare di non idealizzare il proprio compagno o compagna, o il proprio rapporto. È più saggio accettare la singolarità della persona che si ama e non l'idea che si ha di lei.".



In quanto al matrimonio l'attore non ha dubbi: "La mia idea, coltivata in questi anni, è che forse al matrimonio si dovrebbe giungere in età matura, quando si ha più consapevolezza di ciò che comporta, quando si è più disposti a fare delle rinunce. Ma soprattutto quando si è più strutturati, cresciuti, per non scaricare sull'altro le proprie inquietudini. In una coppia che funziona bisogna essere uno più uno. le incertezze bisogna risolverle da soli: perché una coppia sia formata da due persone, queste non possono essere entità incomplete, o la somma, ovvero due, non torna".