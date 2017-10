Rambo compie 35 anni...5 cose che (forse) non sapevate sul film

Nel 1982 uscì nelle sale cinematografiche una pietra miliare del cinema d’azione: "First Blood", tratto dall'omonimo romanzo di David Morrell, pubblicato 10 anni prima. Si tratta del film che poi sarà noto a tutti come il primo "Rambo" della fortunata saga, che celebra 35 anni dalla sua uscita. Come per ogni importante pellicola, sono tanti gli aneddoti nascosti dietro il cult che vede come protagonista Sylvester Stallone, a partire proprio dalla parte principale destinata ad altri.



L'attore americano rimise mano alla sceneggiatura 7 volte e alla prima proiezione, scontento del risultato, fu addirittura sul punto di comprare i negativi. Fu una fortuna che non avvenne: il film ebbe un successo implacabile, con 125 milioni di dollari di incassi e un posto sicuro nell'immaginario collettivo. E, anche se un anno fa Stallone ha rinunciato al quinto capitolo, ora Bollywood ha annunciato il remake. Verrebbe da dire che neanche il tempo possa fermare Rambo.