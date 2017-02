Raige: "Rimpacchetto Alex con il mio capolavoro"

Dopo l'esperienza sul palco dell'Ariston è infatti uscito il 10 febbraio "Alex Sanremo Edition", che contiene i brani del precedente disco "Alex", i due brani sanremesi, il duetto con Annalisa " Dimenticare (Mai)" e gli inediti "Il primo passo di Armstrong" e "La formula perfetta".



Dopo "Alex", uscito a settembre 2016, torni con una versione repack. Come mai?

Lo reputo un album forte, tanto da meritarsi una seconda esposizione. Naturalmente sempre rispettando i fan e quindi con l'aggiunta del mio capolavoro personale "Il Primo passo di Armstrong" e del duetto con Annalisa "Dimenticare mai".



All'interno c'è anche "Togliamoci la voglia", il brano cantato a Sanremo in coppia con Giulia Luzi...

Sì, è un pezzo che ha il giusto connubio tra l'elettropop di Chiara e il mio cantautoriato. Il brano parla di una storia passionale, ma ha anche un messaggio più profondo. E' un invito a rallentare e godersi le piccole cose, quelle che cambiano davvero la qualità della vita. Una sorta di 'carpe diem' versione 2017.



Come ti sei trovato a cantare con lei, che è più giovane e fa un tipo di musica diverso dal tuo?

Entrambi abbiamo le idee molto chiare su quello che vogliamo ottenere. Inoltre abbiamo due timbri che si sposano bene insieme ed è una condizione imprescindibile per ottenere una buona esibizione dal vivo.



Nel disco c'è anche il vostro duetto sanremese della cover di Gianni Morandi. Perché avete scelto proprio questo brano?

Era un desiderio di mia mamma, che putroppo non c'è più. Lei era sicura che sarei andato a Sanremo e gli promisi che avrei portato la sua canzone preferita: "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Ho spinto molto per la cover per questo motivo e devo dire che sono molto soddisfatto di come è venuto il pezzo.



Dopo dieci anni di rap sei salito sul palco di Sanremo. Come l'hanno presa i tuoi fan?

La mia intenzione era intercettare il pubblico della radio e della tv, che ancora non mi conosce. Premettendo che i miei fan sono 'talebani', devo dire che negli ultimi tempi mi danno fiducia. Sanno che c'è un motivo dietro ad ogni scelta che faccio.



E negli ultimi mesi i fatti ti hanno dato ragione...

Sì, l'ultimo anno è stato ricco di soddisfazioni: l'album, il tour completo praticamente ad ogni data e infine la collaborazione con Tiziano Ferro. Nel 2016 ho raccolto i frutti di dieci anni di sbattimenti, in cui ho suonato molte volte per una pacca sulle spalle.