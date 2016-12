Radiohead, finita l'attesa: esce il nuovo album "A Moon Shaped Pool"

Si intitola "A Moon Shaped Pool" il nuovo album dei Radiohead. La nona fatica in studio della band di Thom Yorke è stata pubblicata in formato digitale l'8 maggio e arriva a oltre cinque anni da "The king of limbs". Il disco contiene undici tracce, comprese le due già svelate nei giorni scorsi, "Burn the witch" e "Daydreaming". Verrà promosso per mezzo di un tour che partirà dal 20 maggio da Amsterdam, per proseguire in Europa fino all'8 luglio.