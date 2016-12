Radio Italia Live raddoppia, 18 popstar l'8 e 9 giugno a Milano

Per la quinta edizione del concerto in Piazza Duomo, Radio Italia Live raddoppia. La manifestazione organizzata dall'emittente porterà sul palco a Milano l'8 e il 9 giugno 18 artisti, ognuno dei quali si esibirà con tre brani. Annunciati per ora Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Lorenzo Fragola come big, mentre tra i giovani ci saranno Benji&Fede e Alessio Bernabei . Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu saranno i padroni di casa delle due serate.

In conferenza stampa Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, ha creato un po' di suspense, rivelando solo i nomi di 5 tra gli artisti che si esibiranno all'evento. : Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Lorenzo Fragola come 'big', mentre tra i giovani, i cosiddetti '3.0', ci saranno Benji&Fede e Alessio Bernabei. Anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha partecipato alla presentazione, sostenendo che "la collaborazione con Radio Italia è fondamentale per rilanciare la città", anche se "solo l'ultimo giorno sapremo i nomi di tutti i cantanti e delle persone presenti: ci tengono fino alla fine in fibrillazione". "Da venerdì cominceremo a dare i nomi di tutti gli artisti - rassicura Volanti - ne daremo un paio alla settimana. La prima apparizione dei nomi avverrà per radio e poi, subito dopo, via social". L'editore però esclude subito la presenza di Eros Ramazzotti: "Non potrà esserci al concerto - spiega - perché sarà impegnato in un tour in Sudamerica. Però tutti quelli a cui l'abbiamo chiesto hanno detto sì, e specifico che non saranno pagati: avranno solo un rimborso spese". Il concerto di Radio Italia ha anche un altro motivo di vanto: ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà l'Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal maestro Bruno Santori. "E' un orgoglio che i concerti di Radio Italia abbiano un'orchestra straordinaria come questa", dichiara con soddisfazione Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, promettendo che, nonostante il suo apparente aplomb inglese, lui sarà il primo a "cantare, ballare e scatenarsi". Ora non resta che aspettare i nomi dei prossimi 13 artisti: tutti sintonizzati su Radio Italia, in attesa dell'evento che fa ballare, da cinque anni a questa parte, tutta Piazza Duomo.