Radio Italia Live, Laura Pausini sfida la pioggia e conquista Piazza Duomo

Non si è risparmiata Laura Pausini e ha chiuso cantando sotto la pioggia il primo dei due concerti gratuiti in piazza Duomo a Milano della quinta edizione di Radio Italia Live . Che presto andranno in onda su Italia 1 con i padroni di casa Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu . Sul palco Noemi , Alessandra Amoroso , Annalisa , Fedez , J-Ax , Lorenzo Fragola , Francesca Michielin , Benji & Fede ed Enrico Ruggeri . E stasera si replica.

Ad aprire le danze con l'accompagnamento dell'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Bruno Santori è stato Fedez, che ha esordito con due hit: 'Cigno Nero' e 'Magnifico', prima di essere raggiunto sul palco dal secondo artista in scaletta, J-Ax: i due rapper milanesi hanno eseguito uno dei singoli del momento: 'Vorrei ma non posto'.

Di tormentone in tormentone l'ex Articolo 31 ha preso il centro della scena con 'Intro' e 'Maria Salvador' con Il Cile. Terza artista in scaletta Annalisa, arrivata con il singolo dell'ultimo album 'Se avessi un cuore', 'Senza riserva' e 'Una finestra tra le stelle'. Subito dopo ovazione per Benji & Fede, che si sono esibiti con 'New York' per Radio Italia 3.0 come artisti emergenti. E' il momento di Noemi, che fa cantare la piazza con brani come 'Sono solo parole' e 'Vuoto a perdere'.

Salto di qualità per Lorenzo Fragola che si è presentato tra i big con 'Infinite volte'. Alessandra Amoroso ha fatto cantare la platea con 'Stupendo fino a qui', 'Comunque andare' e 'Vivere a colori'. E ancora Francesca Michielin che ha presentato 'L'amore esiste', 'Il mio canto libero' di Lucio Battisti e la canzone in gara a Sanremo e all'Eurovision 'Nessun grado di separazione', e si è esibita anche come strumentista alle tastiere e al timpano. La pioggia è tornata a battere con insistenza mentre sul palco è salito Enrico Ruggeri, che ha eseguito il brano sanremese 'Il primo amore non si scorda mai' e due classici come 'Peter Pan' e 'Contessa', cantata con i presentatori Luca e Paolo.

La chiusura sotto l'acqua scrosciante è tutta di Laura Pausini: prima 'Simili', quindi un medley di celebri ballate come 'Strani amori' e finalmente 'Innamorata', sotto la pioggia con la cantante bagnata davanti ai fan in delirio. Stasera toccherà a Biagio Antonacci, Malika Ayane, Elisa, Emma, Marco Mengoni, Negramaro, Francesco Renga, Zero Assoluto e Alessio Bernabei.