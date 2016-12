Radio Italia Live, la ciliegina sul concertone si chiama Ligabue

Quella di Ligabue è la novità dell'ultima ora. Un'esibizione ancora segreta nelle modalità ("sarà qualcosa di informale") ma che aggiunge ulteriore lustro a un evento ormai divenuto, alla quarta edizione, centrale nel panorama musicale italiano. Non sarà per altro l'unica aggiunta al cast annunciato nelle settimane scorse, perché con Fedez si esibiranno Francesca Michielin e Noemi.



In Piazza Duomo i lavori fervono per preparare il palco e poi tra mercoledì e giovedì si daranno via alle prove. Luca e Paolo promettono scintille ("faremo una satira politica feroce") e giochi di sponda con i cantanti ("Questi sono i giorni più belli perché parliamo con loro e ci mettiamo d'accordo su cosa fare. In genere il 90% accetta. Il restante 10% viene punito dal destino..."). Dietro le quinte invece toccherà a Daniele Bossari tirare le fila, con interviste ai protagonisti prima e dopo le esibizioni. Il concerto, che inizierà alle 19.30, andrà in diretta su Radio Italia e su Radio Italia Tv mentre sarà poi mandato in onda da Italia 1 in prima serata. "Questo concerto arriva a compimento di un percorso che vede la musica centrale per la nostra Rete - dice Laura Casarotto, direttore di Italia 1 -. E andremo avanti in estate con uno speciale su Cesare Cremonini e con una seconda serie di 'Fronte del palco'".



Ma "Radio Italia Live" non è solo piazza e televisione. Sarà un evento anche via social, con due hashtag ufficiali, #rilive e #wowrilive, un twitter mirror personalizzato nell'area backstage e anche un collegamento dietro le quinte via Periscope.



Questa la scaletta:

Ligabue

Max Pezzali

Alessandra Amoroso

Giovanni Caccamo

Bob Sinclar

Nesli

Marco Mengoni

Fedez ft. Noemi e Francesca Michielin

Lorenzo Fragola

Nek

Cesare Cremonini

Gianna Nannini