Radio Italia Live, anche Milano sfida la paura ed è una festa di note... italiane

Dopo i fatti di Manchester e di Torino, le misure di sicurezza decise dalla Prefettura per il grande concerto milanese sono sensibilmente aumentate: piazza transennata, varchi d'accesso presidiati dalle forze dell'ordine e soprattutto una capienza massima stabilita in 23.500 persone e poi ancora, strade chiuse, trecento unità tra militari e agenti, muniti anche di metal detector e oltre 400 vigili urbani. Ma nella sostanza protagonista è stata come sempre la musica, che ha vinto sulla paura anche a Milano in quello che è ormai considerato il tradizionale evento dell'inizio estate milanese. Leit motiv della serata il colore bianco, per via dell'iniziativa 'La musica è più forte' lanciata dall'emittente, che ha chiesto a tutti di indossare una maglietta bianca "in segno di rispetto per tutti i recenti accadimenti, ma anche per unirci tutti insieme ancora più degli anni scorsi".



Sul fronte tutto musicale dell'evento targato Radio Italia, ad inaugurare il palcoscenico, pochi minuti prima delle 20, ci ha pensato Saturnino con la sua introduzione al basso, seguito da Giorgia, Benji e Fede, presentati dai due conduttori ufficiali Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che con Giorgia hanno anche duettato a modo loro, oltre che da Umberto Tozzi, prima da solo e poi con Anastacia. Nella scaletta, previsti in rapida successione, anche Lele, Emma, Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso, da sola e poi assieme a Fedez e J-Ax, Fiorella Mannoia, Samuel, Nek ed Elodie. A chiudere la serata è invece stata l'esibizione di Andrea Bocelli.