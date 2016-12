Radio Italia Live, 100mila in festa in piazza Duomo con i big della musica

A rompere il ghiaccio ci ha pensato il rocker emiliano, che ha cantato l'ultima "C'è sempre una canzone" e il classico "Urlando contro il cielo" in versioni acustiche, solo chitarra e voce. Una presenza annunciata a sorpresa un paio di giorni fa. Arrivano quindi i padroni di casa, Luca e Paolo. A loro tocca reggere le redini della serata, non solo introducendo i cantanti ma anche giocando con loro, al termine di ogni esibizione coinvolgendoli in siparietti e canzoni dai testi modificati ad hoc. Tutti stanno al gioco lasciandosi andare al clima di festa. L'orchestra sinfonica italiana diretta dal maestro Bruno Santori. Dopo l'antipasto di Ligabue le danze vere e proprie sono aperte da Max Pezzali. Con "Tieni il tempo" fa ballare tutta la piazza, mentre "È venerdì" apre una finestra su quello che è il nuovo album in uscita la prossima settimana. Finestra prontamente richiusa per tornare al passato di "Sei un mito". Alessandra Amoroso non ha nuovi lavori da presentare e quindi può tranquillamente svariare tra i successi. Ecco quindi "Amore puro", "Bellezza incanto e nostalgia" e "Senza nuvole".



Spazio ai giovani con il vincitore della sezione Nuove Proposte dell'ultimo Sanremo, Giovanni Caccamo. Un brano, "Ritornerò da te", poi è il momento di far ballare tutti con l'ospite internazionale di questa edizione, Bob Sinclar. Altro intermezzo giovani, quello denominato "Radio Italia 3.0" con Nesli e poi arriva Marco Mengoni. Piazza in delirio per lui, letteralmente scatenato sul palco sulle note di "Guerriero" e del nuovo singolo "Io ti aspetto", e coro da centomila voci per la chiusura de "L'essenziale".



Pantaloncino di pelle corto e abbronzatura fresca di trasferta a Miami, sale sul palco Fedez, introdotto dallo zio J-Ax. "Generazione Boh" per scaldare la situazione, e poi due duetti: "Magnifico" con Francesca Michielin e poi "L'amore eternit" con Noemi. A seguire quello che di Fedez è un po' il pupillo, il vincitore dell'ultimo X Factor, Lorenzo Fragola. Per lui la canzone festivaliera, "Siamo soli". Un assaggio di Festival anche per Nek, che oltre al suo classico "Laura non c'è", esegue "Fatti avanti amore" e "Se telefonando".



Dopo Cesare Cremonini, che con grande energia porta tre perle della sua produzione più recente, "Logico #1", "GreyGoose" e l'ultimo singolo "Buon viaggio (Share the love)", il gran finale tocca a Gianna Nannini. La rockstar toscana ha salutato Piazza Duomo con "Lontano dagli occhi" di Sergio Endrigo, "Dio è morto" dei Nomadi, interrotta nella prima strofa e poi ripresa dalla cantante che si scusa con il pubblico, e il suo classico del 1995 "Meravigliosa creatura".