Rachele Bastreghi, in "Senza essere" c'è tutto l'amore per gli anni 70

Si intitola "Senza essere" il secondo singolo tratto da "Marie", l'ep di esordio da solista di Rachele Bastreghi, cantante e strumentista dei Baustelle. Un brano che come tutto il lavoro profuma di anni 70 nelle atmosfere. Il video, che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva, è stato girato a Brescia durante le prove e la prima data del tour con cui Rachele sta girando ora l'Italia.

"Marie" è stato pubblicato a gennaio ed è un omaggio alla musica e alle atmosfere degli anni 70. Contiene sette brani tra cui due cover, "Cominciava così" dell'Equipe84 e "All'inferno insieme a te" di Patty Pravo. "Senza essere" è il secondo estratto dopo "Il ritorno".



Il tour è partito il 29 aprile proprio da Brescia. Sul palco con Rachele ci sono i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni del disco: Giovanni Ferrario (che del disco è anche produttore artistico) e Marco Carusino alle chitarre, Davide Fronterrè al basso, ai quali si è aggiunto il batterista Alessandro Deidda.



"Questo tour è la naturale prosecuzione di un percorso iniziato con la pubblicazione dell'Ep – spiega lei –, nato per un'esigenza artistica e personale. La voglia di mettermi in gioco, di tirare fuori un lato di me che avevo sempre tenuto nascosto. Tutto questo è avvenuto in maniera spontanea, come spontaneo è stato cercare ispirazioni e stimoli da quegli anni '70 che continuano sempre ad affascinarmi tanto". Rachele sarà il 14 maggio a Roma, al teatro Quirinetta e il 7 giugno al Magnolia di Milano.