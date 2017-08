R101, Alvaro Soler e Morat: "La nostra passione è diventata un lavoro"

L'amore per la musica, una fortissima amicizia e un lavoro non considerato come tale. Alvaro Soler e Morat hanno parlato con grande entusiasmo ai microfoni di R101 presentando la loro collaborazione per il brano "Yo Contigo, Tú Conmigo", colonna sonora del film d'animazione "Cattivissimo Me 3" in uscita il prossimo 24 agosto. "Fare musica con passione e in compagnia di amici è una cosa bellissima" spiega il cantautore spagnolo che si è anche soffermato sulle sue origini. "Conoscevamo già Alvaro, poi ci ha raggiunto in Colombia per proporci di scrivere questa canzone. Lavorare insieme ci ha permesso di unire i nostri stili e il risultato è stato molto soddisfacente - spiegano i componenti dei Morat - Essere amici e fare musica per noi sono due cose molto simili, non lo abbiamo mai considerato un vero e proprio lavoro". Anche quest'estate Alvaro Soler porterà la sua musica in giro per l'Italia e come conferma a R101 sta lavorando ai brani del suo prossimo album.