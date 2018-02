Quincy Jones spara a zero sui Beatles: "Peggiori musicisti al mondo"

Quincy Jones , produttore discografico tra i più premiati di sempre, non ha usato mezzi termini per definire in un'intervista i Beatles come "i peggiori musicisti del mondo". E non ha risparmiato giudizi velenosi nemmeno nei confronti di Paul Mc Cartney e Ringo Starr . Per poi chiudere in bellezza su Donald Trump : "Un fottuto idiota"

"Erano dei dannati figli di p.....a. E Paul McCartney è stato il peggior bassista che abbia mai ascoltato" . Giudizi decisi, forti, su uno dei gruppi più influenti nella storia della musica mondiale, i Beatles. Quincy Jones ha creato clamore parlando senza peli sulla lingua, nel corso di un'intervista rilasciata al magazine "Vulture".



Jones, 84 anni, ha prodotto tra gli altri anche tre album di Michael Jackson (compreso "Thriller") e vanta la bellezza di 28 Grammy Awards nella propria bacheca personale.



"Di Ringo Starr? Non ne parliamo nemmeno, è meglio" ha detto il produttore. Jones ha ricordato di aver arrangiato "Love Is a Many Splendoured Thing" per l'album di debutto da solista di Starr del 1970, "Sentimental Journey".



"Eravamo con George Martin (storico produttore dei Beatles) e Ringo aveva impiegato tre ore per sistemare quattro barre della canzone. E ci ha messo tanto perchè non riusciva a capire come fare. Gli ho detto di prendersi un'ora e mezzo di tempo e di rilassarsi un po'."



Nel frattempo, Quincy Jones chiamò in studio il batterista jazz inglese Ronnie Verrell. "Ronnie in 15 minuti ha sistemato tutto. Ringo, tornando chiese a George di riascoltare le registrazioni. George lo accontentò e Ringo disse che la canzone non suonava poi così male".



E io gli dissi: “Certo, figlio di p.....a, perché non sei tu a suonare! Bravo ragazzo, però"



Il fiume in piena Jones non si è arrestato nemmeno parlando di altro che non fosse il mondo della musica, cioè della famiglia Trump. Nella stessa intervista infatti ha raccontato di Ivanka, con la quale pur avendo 48 anni di differenza, ha avuto una breve relazione. "Aveva le gambe più belle che abbia mai visto nel corso della mia vita. Ma ha un padre sbagliato, però!"



Padre che poi senza mezzi termini ha definito "un fottuto idiota".