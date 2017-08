Quentin Tarantino sta per tornare, il nuovo film sarà su Charles Manson

Quentin Tarantino aveva annunciato che "The Hateful Eight" sarebbe stato il suo ultimo film. Invece ha cambiato idea. Dopo aver svelato il fidanzamento con Daniela Pick, ora dall'Hollywood Reporter arriva la notizia che il regista di "Pulp Fiction" è al lavoro su un film incentrato sulla figura di Charles Manson. Ancora nulla di confermato dal diretto interessato, come del resto per il cast coinvolto che comprenderebbe Brad Pitt , Jennifer Lawrence , Margot Robbie .

Negli ultimi anni Tarantino ha più volte dichiarato di studiare la storia degli anni Sessanta e Settanta in vista di un suo prossimo progetto. Questo sarebbe il suo primo film incentrato su una storia vera.



Secondo le voci raccolte dal sito americano, il regista avrebbe già scritto la sceneggiatura (per il momento ancora senza titolo) e al suo fianco ci sarebbero i produttori Harvey e Bob Weinstein.



Secondo Deadline invece, Tarantino sarebbe volato in Australia in questi giorni per convincere Margot Robbie a interpretare Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, uccisa barbaramente nel 1969 da The Manson Family, mentre era all'ottavo mese di gravidanza.