Queen + Adam Lambert, ritorno in Italia il 25 giugno per un'unica data

La band che fu di Freddie Mercury è ancora amatissima in tutto il mondo. Il tour che intrapresero nel 2015 a fine anno contò la bellezza di 67 sold out. Dopo essersi esibito insieme ai Queen nella finale dell'edizione 2009 di American Idol e agli MTV EMA del 2011, Adam Lambert è diventato un ospite fisso della band, imbarcandosi con loro in una lunga serie di concerti e apparizioni televisive, oltre ad affrontare con loro un tour sold out negli USA al termine del quale i Queen + Adam Lambert hanno conquistato il titolo di Band of the Year all'annuale premio Classic Rock Roll of Honour, oltre ad essere stati votati dai lettori di Ultimate Classic Rock come Best live band of the year.



Nel 2014, i Queen + Adam Lambert hanno chiuso l'anno in grande stile con un esclusivo concerto di Capodanno trasmesso in diretta da BBC One, Queen + Adam Lambert Rock Big Ben Live, tenutosi vicino alla storica torre dell'orologio. L'evento è stato visto da 12 milioni di spettatori e nelle successive ventiquattr'ore il nome di Adam Lambert è risultato il più cercato su Google, con oltre 500mila ricerche. Nei primi mesi del 2015, i Queen + Adam Lambert sono tornati sui palchi per una serie di show sold out in dieci paesi europei, compreso lo straordinario concerto al Mediolanum Forum di Assago. A fine tour, la band ha totalizzato appunto 67 sold out in tutto il mondo in meno di un anno, guadagnando ovunque recensioni entusiastiche. A settembre 2015, i Queen + Adam Lambert sono stati inoltre headliner del festival Rock in Rio, a trent'anni dalle storiche esibizioni della band insieme a Freddie Mercury che totalizzarono 500mila spettatori paganti, la più alta nella storia.