Quando il trucco fa miracoli: ecco il ragazzo che si trasforma nelle star

10:54 - Può diventare Lady Gaga, Kim Kardashian, Jennifer Lopez o Beyoncé tutte le volte che vuole, ma la trasformazione non è senza trucco. Anzi. Paolo Ballesteros è un giovane conduttore tv, attore e modello filippino, che tra le sue molte doti annovera anche un talento da make up artist. La galleria delle sue creazioni è postata sul suo profilo Instagram, dove Ballesteros mostra cosa ci si può inventare con molto maquillage.

L'eclettico artista, lo scorso anno ha ricevuto anche un premio per le sue trasformazioni, che comprendono le star del cinema e della musica più gettonate del momento, da Dakota Johnson a Taylor Swift, agli evergreen dello star system come Jennifer Aniston e Angelina Jolie. Ballesteros non si limita a fare miracoli col trucco: il giovane si diverte a inventare anche i nomi dei suoi personaggi, dando loro un sound più filippino. Così Sofia Vergara diventa Sofia Kurchara e Kendall Jenner diventa Kendall Jerber. Anche la fantasia è un dono.