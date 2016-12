Pupo vola in ospedale e canta per un fan in coma

Pupo mantiene la promessa e canta in ospedale per un paziente di 56 anni in coma dopo essere stato colpito da ictus, il 28 agosto scorso. Il cantautore ha così accolto l'appello lanciato dalla moglie dell'uomo, attraverso il Corriere di Arezzo, che per conto della donna ha contattato Enzo Ghinazzi, appositamente rientrato dalla Russia, dove si trovava in tour, per esaudire il desiderio della signora, un'insegnante di Valdarno, in provincia di Arezzo.