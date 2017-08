Pupo ricoverato dopo un malore, a rischio il tour

Malore dovuto ad alcuni calcoli per Pupo, dopo il concerto che ha tenuto la sera del 5 agosto alla Capannina di Castiglione della Pescaia (Gr). Nel corso della notte è stato poi ricoverato all'ospedale della Misericordia di Grosseto. Sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Per il momento è stata annullata la prossima data prevista a Merano, mentre i successivi concerti del tour sono in dubbio.