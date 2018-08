Pupo, duetto a sorpresa con la mamma al concerto di Montefalco

Concerto con colpo di scena per il pubblico di Pupo che, venerdì sera a Montefalco, in occasione del Piper Festival, ha duettato con mamma Irene, 85 anni, sulle note di "Su di noi". Sorridente e con piglio divertito la signora Bozzi si è avvicinata al figlio sul palco per una performance carica di energia.