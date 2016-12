Punkreas: "Ci siamo riaccesi, dopo tanto tempo è scoccata la scintilla"

I Punkreas - ovvero Cippa, Paletta, Noyse, Gagno, Endriù - presenteranno il 22 aprile il disco con un concerto a Milano, per poi partire per una serie di date live. Ad impreziosire "Il lato ruvido" i featuring con Lo Stato Sociale, i Modena City Ramblers, il rapper Shiva e l' autore Tito Faraci. A sostenere il disco un 'consorzio' di tre etichette indipendenti: Canapa Dischi, Rude Records e Garrincha Dischi.



"Il lato ruvido" è il vostro decimo album in studio. Come è nato il progetto?

Il disco parte dall'ambizione di recuperare la ruvidezza degli esordi con la maturità artistica che abbiamo raggiunto oggi. Volevamo racchiudere tutto il percorso e siamo entusiasti del risultato, come non ci capitava da tempo.



Tante collaborazione tra cui quella con Lo Stato Sociale, che per certi versi vi somigliano. Cosa vi ha colpito in loro?

Abbiamo capito in fretta che c'era una forte sintonia artistica. Come noi trattano temi importanti con ironia, senza la presunzione di fare la lezioncina agli altri.



Nel disco avete ospitato anche un'altro artista giovane, il rapper Shiva...

L'ho conosciuto quando organizzavo concerti in un locale a Rho. Il suo contributo nel brano è stato perfetto, ci è piaciuto molto. Ma non ci interessava cavalcare l'onda rap a tutti i costi, altrimenti avremmo chiamato un nome più altisonante come Fedez...



Avete collaborato anche con lui qualche anno fa...

Sì, abbiamo lavorato insieme per una canzone che si chiama "Santa Madonna". Anche in quel caso un brano che di commerciale aveva ben poco. Assolutamente intrasmettibile per qualsiasi canale radio (ride ndr)