Puff Daddy è il rapper più ricco del mondo secondo Forbes

Forbes ha stilato classifica dei cinque rapper più ricchi al mondo (basandosi sui patrimoni dichiarati). Per il settimo anno consecutivo la rivista ha incoronato Sean Combs, alias Puff Daddy (o Puff Diddy, come si fa chiamare ora) come paperone del genere. Il suo patrimonio ammonta a 820 milioni di dollari, che in gran parte proviene da attività imprenditoriali e non dalla semplice musica. Subito dietro troviamo Jay Z e Dr. Dre.