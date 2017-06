Puff Daddy è il più pagato del mondo, 130 milioni di dollari in 12 mesi: al secondo posto Beyoncé

Forbes aveva già incoronato Sean Combs, alias Puff Daddy (o Puff Diddy) qualche mese fa come il rapper più ricco al mondo (basandosi sui patrimoni dichiarati) per la settima volta consecutiva Il suo patrimonio ammonta a 820 milioni di dollari, che in gran parte proviene da attività imprenditoriali e non dalla semplice musica. La maggior parte dei guadagni di Daddy, nello scorso anno, deriva dalla vendita della sua linea di abbigliamento, stimata 70 milioni di dollari. A questo si unisce la partnership con la vodka Diageo Ciroc e il suo Bad Boy Family Reunion Tour.



Grande e instancabile lavoratrice invece, Beyoncé in questo momento si sta prendendo una pausa in attesa dei gemellini di cui è incinta, ma visto il successo dell'ultimo anno non dovrebbe essere un problema fermarsi un attimo. E' lei che 'porta a casa la pagnotta', visto che il marito Jay-Z con i suoi 42 milioni è 'solo' al 55esimo posto.



Torna in classifica anche la 'mamma' di 'Harry Potter' J.K. Rowling con 95 milioni di dollari guadagnati, segue Drake con 94 milioni e completa i primi cinque posti uno sportivo: il calciatore del Real Madrid, fresco di vittoria in Chiampions League, Cristiano Ronaldo lo scorso anno ha incassato 93 milioni di dollari. Tra i primi dieci nomi, compare solo un altro sportivo: il cestista LeBron James al decimo posto con 86 milioni. Da segnalare ancora, in ottava posizione, i Coldplay che con il loro nuovo successo mondiale 'A head full of dreams' sono arrivati a 88 milioni di dollari.



Primo ingresso nella top 100 di Forbes per Kylie Jenner, che èanche la più giovane in lista: soli 19 anni per la rampolla di casa Kardashian che fra reality, cosmetici e abbigliamento l'anno scorso ha guadagnato 41 milioni e si piazza al 59esimo posto. Guida ancora la famiglia la sorella Kim Kardashian West, che con 45,5 milioni è al 47esimo posto. Il piùanziano presente è Paul McCartney che con i suoi 74 anni e i 54 milioni guadagnati si inserisce al 32esimo posto. Unica attrice donna della classifica, Sofia Vergara che si colloca al 58esimo posto con 41,5 milioni.