Puff Daddy aggredisce coach del figlio Ennesimo arresto nel mondo del rap

Il rapporto tra il mondo del rap e la legge continua a essere tormentato. A Los Angeles il cantante Puff Daddy è stato arrestato per aver aggredito l'allenatore di football del figlio 22enne. Il coach aveva allontanato il giovane dal campo in malo modo; Il rapper, venuto a conoscenza dell'accaduto, ha raggiunto il campo, dove ha scagliato una palla di ghisa contro l'uomo.

Puff Daddy dovrà comparire in tribunale il 15 luglio e nel frattempo ha pagato una cauzione di 50mila dollari per tornare a casa dopo il fermo.