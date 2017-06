Prodigy, il rapper del duo Mobb Deep è morto a 42 anni

Prodigy, uno dei due rapper dello storico gruppo hip hop Mobb Deep è morto all'età di 42 anni. Ricoverato da giorni è deceduto a causa di alcune complicazioni derivanti dall’anemia falciforme, una patologia del sangue di cui soffriva dalla nascita. A confermarlo è stato il suo agente con un comunicato: "È con estrema tristezza e incredulità che confermiamo la morte del nostro caro amico Albert Johnson, meglio conosciuto da milioni di fan in tutto il mondo come Prodigy del leggendario duo hip hop Mobb Deep. Vogliamo ringraziare tutti quanti per il rispetto nei confronti della famiglia, in questo momento".

Prodigy era a Las Vegas per un concerto, qualche giorno fa. Per cause ancora da accertare il rapper è stato male ed è stato ricoverato per alcune complicazioni derivanti da quell'anemia falciforme con cui ha combattuto per una vita intera.



Il suo amico e collega dei Mobb Deep, Havoc, ha postato due foto su Instagram per ricordare l’amico scomparso, scrivendo semplicemente: “Forever”. Tutti gli artisti della comunità hip hop da Nas, Lil Wayne, Ghostface Killah, Q-Tip, Method Man, Wiz Khalifa, Big Boi e Questlove lo ricordano con commozione sui social.