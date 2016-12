Prince, venduta per cifra record prima copia raro album

Quindicimila dollari è la cifra record a cui è stato venduto "The black album", una rara copia della prima versione del disco di Prince. A comunicarlo è il sito "Discogs" specializzato in vinili, che lo scorso maggio aveva venduto un disco di David Bowie per la cifra esorbitante di 6.826 dollari e che ha quindi segnato una nuova vetta.