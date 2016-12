Prince, parla il cuoco: "Negli ultimi mesi mangiava pochissimo"

Nuovi dettagli dopo la morte poco chiara di Prince. A svelarli è stato Ray Roberts, cuoco privato della popstar americana scomparsa il 21 aprile. L'uomo, che ha lavorato per il Folletto per quasi tre anni, ha detto in un'intervista come il musicista sembrasse da tempo molto sofferente e debilitato e che chiedeva sempre di più frullati e succhi di frutta, più facili da assumere e da digerire. Alimenti che alleviavano i frequenti mal di gola.