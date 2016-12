Prince e Muhammad Ali grandi amici... la figlia del pugile, Hana, condivide scatti sui social

"Prince doing his version of Daddys levitating magic trick act!", ovvero "Prince mentre prova la sua versione del trucco di magia e levitazione di papà...", cinguetta Hana accanto a una foto condivisa su Twitter. E poi su Instagram scrive: "Papà mentre chiede a Prince se ha fatto la permanente ai suoi capelli...". Hana, che con Muhammad Ali ha scritto il libro "The Soul Of Butterfly" ha voluto ricordare così la bella amicizia che legava due grandi uomini e due grandi amici, scomparsi a così poca distanza l'uno dall'altro.