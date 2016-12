Prince, cerimonia privata nella chiesa dei testimoni di Geova mentre la famiglia prepara tributo per agosto

Prince è stato ricordato in una cerimonia privata nella chiesa dei Testimoni di Geova a Minnetonka alla periferia di Minneapolis. Tra le diverse centinaia di persone che hanno partecipato alla cerimonia off limits per i media c'era anche Sheila E, protetta dell'artista. Intanto, come ha annunciato la sorella Tyka Nelson su Facebook, la famiglia sta organizzando un grande evento pubblico per agosto.