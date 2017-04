Prince, a un anno dalla morte esce un ep osteggiato dagli eredi

Il 21 aprile, esattamente a un anno dalla scomparsa di Prince, arriverà una grande sorpresa per i fan, un ep postumo intitolato "Deliverance". Conterrà sei brani composti e prodotti dal folletto di Minneapolis e Ian Boxill nel periodo 2006-2008, e sarà disponibile sulle principali piattaforme musicali. Per questa uscita Boxill non ha chiesto nessun permesso agli eredi dell'artista, che hanno così deciso di intentare una causa contro l'ingegnere del suono.