Prince, a sorpresa il folletto di Minneapolis pubblica un nuovo album

Non si può certo dire che Prince non sappia come stupire il proprio pubblico. Esce senza preavviso il suo nuovo album "HITNRUN Phase Two". Una sorpresa, se si pensa ai tempi dilatati a cui l'artista ci ha abituato. Il folletto di Minneapolis completa l'opera iniziata solo lo scorso settembre quando pubblicò la prima parte. Come il precedente, è disponibile in streaming su Tidal e in versione digitale su iTunes.