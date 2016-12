Prince, a novembre esce "4Ever": doppio cd con un inedito

L'inedito "Moonbeam Levels era stato preso in considerazione per l'album "Rave Unto The Joy Fantastic". "4Ever" arriverà anche con un libretto di 12 pagine con foto inedite, scattate dal fotografo Herb Ritts. La versione rimasterizzata di "Purple Rain" è un progetto che Prince aveva concordato prima di morire, e uscirà accompaganto con un secondo album di materiale inedito.