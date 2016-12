Prince, 11 suoi brani inediti svelati da Donatella Versace per la sfilata milanese

Brani mai ascoltati che la star di Minneapolis, morta lo scorso aprile, aveva inviato solo pochi mesi fa all'amica di una vita. E' stata la stessa Donatella a raccontarlo nel backstage della sfilata: "Prince mi ha mandato la colonna sonora per la sfilata 5 mesi fa, eravamo amici da più di 20 anni, la prima musica che scrisse per noi - ha ricordato la stilista - fu la colonna sonora per una sfilata di alta moda di Gianni nel 1995". P



er rendere omaggio all'amico che non c'è più, Donatella è anche apparsa in passerella con quello che ha affettuosamente chiamato un "look Prince": completo pantalone viola e camicia nera con polsini e collo in pizzo sbuffante.