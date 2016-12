Prima della Scala, "Madama Butterfly" tra vip, chef e reali ma senza la politica

Mattarella non farà gli onori di casa dal palco Reale come già l'anno scorso quando il Capo dello Stato non ha potuto presenziare perché il mattino seguente si apriva a Roma il Giubileo. Questa volta è stata la crisi di governo. E lo stesso vale per Grasso, che, con la legge di stabilità in discussione a palazzo Madama, difficilmente farà in tempo ad arrivare a Milano e per Franceschini che ha annullato l'appuntamento.

A fare da padrone di casa, per la prima volta, ci sarà il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si troverà nel palco reale, decorato da Dolce e Gabbana con farfalle e fiori rosa, insieme al presidente della Regione Roberto Maroni e al prefetto Alessandro Marangoni. Con loro quattro abitanti, invitati dal Comune di Milano, che vengono dalle zone terremotate dell'Italia centrale. Alla prima sarà presente anche l'ambasciatore del Giappone Kazuyoshi Umemoto.

"La mia politica - osserva il sovrintendente della Scala Alexander Pereira - è fare una Scala meno chiusa, più vicina a chi ama la musica ma ha paura di questo tempio". In piazza non mancheranno le tradizionali proteste, con Cub e centro sociale Cantiere contrari a quella che, nonostante i forfait, continuano a considerare "la sfilata della casta".