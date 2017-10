1 settembre 2017 11:05 Presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne Tanti inediti in questa nuova stagione ma fra i protagonisti anche una vecchia conoscenza

Dopo numerose indiscrezioni è finalmente arrivato l'atteso annuncio: in data 31 agosto si è tenuta la registrazione della prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne ed è stata svelata l’identità dei quattro protagonisti pronti a sedere sugli scranni rossi. Vediamo di conoscerli meglio.

“Per me l’amore è una cosa seria”. Mette subito le cose in chiaro Mattia Marciano, il venticinquenne della provincia di Napoli già protagonista della scorsa edizione del programma, dove aveva corteggiato Rosa Perrotta per poi passare tra i pretendenti di Desirée Popper. Si definisce maturo, serio e responsabile, ma anche permaloso, e pone la sincerità in cima alla sua lista dei valori dopo aver amesso di aver fatto soffrire in amore persone che non lo meritavano proprio per non essere stato onesto. Molto legato alla famiglia si racconta e si commuove parlando della mamma. Cerca una ragazza che gli dia la scossa!

Sarà Alex Migliorini a sedere sul trono gay del programma. Ventidue anni, della provincia di Verona, parrucchiere, viene da una famiglia numerosa che conta un fratello e una sorella gemelli e un'altra sorella. Si è scoperto omosessuale all'età di diciotto anni e dopo un inizio un po' difficoltoso per il suo coming out con la famiglia, ora sono uniti più che mai. Alex si definisce testardo e molto emotivo, ama organizzare la propria vita. A Uomini e Donne spera di trovare un uomo serio, dal carattere deciso e buono con cui andare a convivere e condividere hobby, gioie e dolori. E perché no, magari anche un cagnolino.

Direttamente da Temptation Island ecco il tronista tentatore Paolo Crivellin. Ventisei anni, di Torino, è consulente assicurativo. Si definisce diffidente e introverso, ma basta guardare oltre le apparenze per scoprire una persona genuina, generosa e addirittura estroversa. Indipendente e ambizioso a 19 anni era già dipendente di una multinazionale ma poi ha scelto di essere un libero professionista. Appassionato di moto e viaggi ha un cane che accudisce come un figlio. La sua donna ideale non deve essere possessiva bensì simpatica e allegra.