Premio Hystrio 2018, ecco i nomi dei vincitori

Il Premio Hystrio festeggia la sua 28esima edizione al Teatro dell'Elfo Puccini sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 giugno 2018 , serata finale nel corso della quale saranno ufficialmente premiati i vincitori selezionati dalla giuria composta dai collaboratori, dai redattori e dal direttore della rivista Hystrio, Claudia Cannella. Tra i più rilevanti premi del panorama teatrale italiano, il Premio Hystrio si articola in differenti sezioni che valorizzano diversi ambiti e talenti della scena, dalla regia all'interpretazione, dalla drammaturgia alla progettualità, dalle compagnie emergenti a quelle che valorizzano il linguaggio del corpo.

I vincitori:

Premio Hystrio alla regia a Massimiliano Civica

Premio Hystrio all'interpretazione a Massimiliano Speziani

Premio Hystrio alla drammaturgia a Davide Carnevali

Premio Hystrio-Altre Muse a Zona K

Premio Hystrio-Iceberg a Compagnia Òyes

Premio Hystrio-Corpo a Corpo a Fattoria Vittadini.



I vincitori del Premio Hystrio alla Vocazione per attori under 30 saranno comunicati nel corso della serata finale, lunedì 11 giugno



Come ormai di consueto, nella serata finale del Premio Hystrio ci sarà anche il conferimento del Premio Mariangela Melato