Post-CSI, un "Breviario partigiano" per riallacciare i nodi della propria storia

E' disponibile da qualche giorno "Breviario partigiano", il nuovo lavoro dei post-CSI composti da Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali e Angela Baraldi. Il progetto, che prende spunto da una vicenda privata di Zamboni e da un racconto sulla propria storia familiare, rappresenta il ritorno del gruppo quindici anni dopo lo scioglimento. La band presenterà il lavoro in un tour che partirà il 25 aprile da Correggio.

Quella dei post - CSI è una storia che affonda nelle radici dell'indie e del punk italiano. Nati nei primi anni 90 sulle ceneri dei CCCP - Fedeli alla linea, i CSI (Consorzio Suonatori Indipendenti) avevano di fatto chiuso la propria storia nel 1998, con l'uscita dal gruppo di Zamboni, proseguendo come PGR guidati dalla sola figura carismatica di Giovanni Lindo Ferretti. Poi una prima reunion nel 2013 (senza Lindo Ferretti e con Angela Baraldi al posto di Ginevra Di Marco) per un evento live, e ora il ritorno con la nuova denominazione di "post".



Il gruppo si ritrova attorno a un nuovo lavoro sul tema partigiano in occasione del 70.mo anniversario della Liberazione; lavoro realizzato grazie a una campagna di crowdfunding. Il dvd allegato all'album contiene "Il Nemico - Un Breviario Partigiano”, film diretto da Federico Spinetti e prodotto da Lab 80 film in cui si intrecciano il racconto della controversa storia familiare di Massimo Zamboni, la documentazione del lavoro che ha portato alla nascita del nuovo brano "Il nemico" dei post-CSI (all’interno dello storico Teatro Sociale di Gualtieri) e una riflessione sulle complessità dell’antifascismo e della memoria. Il cd contiene la colonna sonora del film, nove tracce tra cui brani di Massimo Zamboni e Angela Baraldi, pezzi live tratti dall'ultimo tour “Ciò che non deve accadere, accade” e “Il Nemico”, “Senza Domande” e “Breviario Partigiano”, tre canzoni inedite per la prima volta dopo 18 anni composte per l'occasione dai post-CSI.