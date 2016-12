Pornografia, dietro le quinte di un film c'è la normalità... dopotutto "è solo amore"

La gente è abituata a vedere il risultato finito, ma nella lavorazione di un film hard la vita e il backstage non è molto diverso da quello di un film "normale". Momenti di pausa, azioni banali, come il rilassarsi su un divano, scherzare con un tecnico delle luci, farsi sistemare nella posizione migliore dagli addetti di scena.



Negli scatti della Ebrard si riconoscono anche alcuni volti noti, come il porno divo James Deen, in un attimo di pausa, e Valentina Nappi, mentre si prepara a girare una sequenza in compagnia. Le foto non mostrano mai scene di sesso esplicite e anche dove lo scatto è stato realizzato durante le riprese il taglio della foto è ad hoc per non mostrare più del dovuto. Anche perché l'interesse della Ebrard è sul lato intimo degli attori e delle attrici porno e non sulle loro intimità anatomiche.



Gli scatti della Ebrard sono stati in mostra ad Amsterdam dal 16 al 20 settembre all'interno dell'Unseen Photo Fair.