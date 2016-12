PornHub cerca fondi per girare un film hard "spaziale"

Il sesso nello spazio. L'obiettivo è ambizioso, ma Pornhub non ha nessuna intenzione di rinunciarci. E' già cominciata infatti la raccolta fondi per girare un video hard tra le stelle. Ci sono 60 giorni di tempo per raggiungere il budget, 3,4 milioni di dollari, e in poche ore la colletta ha fruttato già 8 mila dollari. Il film "Sextronauts", per la prima volta nella storia, si farà nel 2016. I protagonisti, Eva Lovia e Johnny Sins, vestiranno i panni di astronauti.