Pooh, reunion storica per i cinquant'anni di carriera

Il prossimo anno i Pooh festeggeranno un importante traguardo: 50 anni di carriera. E per l'occasione la band sarà di nuovo al completo. Come annuncia il sito di "Tv Sorrisi e Canzoni", infatti, Riccardo Fogli e Stefano D'Orazio tornano a far parte della band composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian per il "grande tour". Un reunion importante che fa già battere il cuore ai fan.