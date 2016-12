Pooh, 4 inediti nella raccolta live d'addio "L'ultima notte insieme"

"L'ultima notte insieme" sarà il disco d'addio dei Pooh, in uscita il 16 settembre. La raccolta live in triplo cd conterrà 50 successi eseguiti nel tour del 50ennale (con dvd del concerto di San Siro in edizione deluxe), ma anche 4 brani inediti. "Tante storie fa", "Le cose che vorrei", "Ancora una canzone" e la strumentale "Traguardi" vedono i cinque musicisti riuniti per l'ultima volta in studio. "Volevamo un cd che fosse un testamento", ha detto Roby Facchinetti.