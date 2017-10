Pomeriggio 5, la bellezza non ha colore: polemiche da "Miss Italia" a "Striscia la Notizia"

E' polemica online per la scelta da parte di Striscia la Notizia di Mikaela, una velina ‘bionda’ di origine angolano-afghana. Insulti razzisti hanno commentato la scelta di Antonio Ricci di premiare la ragazza nata a Mosca e residente in Liguria dall'età di sei anni . In studio a "Pomeriggio 5" parla Samira Lui, terza al concorso di Miss Italia: "Io sono italiana, mi sento friulana come mia madre con la quale sono cresciuta" precisa la ragazza. E ritorna sulla polemica dei giorni da miss quando aveva accusato Francesco Facchinetti di averla fatta perdere perché aveva detto che era di origine senegalese. Nulla di male per l'ex gieffina Guendalina Tavassi che ha sottolineato: "Ha solamente detto che sei italiana ma originaria del Senegal."