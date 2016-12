20 febbraio 2015 Pokémon, quattro giorni al cinema con Pikachu e compagni Dal 21 al 24 febbraio arriva nelle sale italiane "Diancie e il bozzolo della distruzione. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

09:58 - Evento da non perdere per tutti i fan dei Pokémon: arriva nelle sale cinematografiche solo per quattro giorni, dal 21 al 24 febbraio, il film "Pokémon - Diancie e il bozzolo della distruzione". Basata sui personaggi di famosa serie di videogiochi giapponesi, la serie tv è diventata un vero fenomeno mondiale sul finire degli Anni 90. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva dal film.

I Pokémon sono creature misteriose che lottano a fianco dei loro allenatori. Oltre alla serie animata hanno ispirato una miriade di prodotti: manga, libri, un gioco di carte collezionabili, giocattoli e capi di abbigliamento.



"Diancie e il bozzolo della distruzione" è il primo film in cui compaiono dei Pokémon della regione di Kalos, una regione che i fan hanno già avuto la possibilità di esplorare nei videogiochi "Pokémon X" e "Pokémon Y" e nella 17.ma stagione della serie animata, "Pokémon XY", che hanno avuto un successo strepitoso.