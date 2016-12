31 marzo 2015 Playboy, Pamela Anderson e le altre: ecco come sono cambiate le "conigliette" Sexy modelle e attrici sono molto diverse da quando posarono per la copertina del popolare magazine negli Anni Novanta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:08 - Pamela Anderson, Claudia Schiffer, Victoria Silvstedt sono solo alcune delle modelle sensuali, belle ed esplosive che negli Anni Novanta hanno posato sexy e svestite per la copertina di Playboy. Per qualcuna la cover della popolare rivista è stata un trampolino di lancio, per altre una tappa della carriera, per poche il punto più alto dell'intera vita professionale. Tutte però oggi sono molto diverse. Ecco come sono cambiate alcune famose playmate.

Belle lo sono rimaste e col tempo sono diventate più ricche, famose e socialmente impegnate. Molte ex “conigliette” di Playboy hanno costruito una florida carriera da super modelle, come Claudia Schiffer e Cindy Crawford, altre hanno tentato anche la recitazione come Elle MacPherson e Pamela Anderson. Sexy bagnina di Baywatch lo è stata anche Donna D'Errico, mentre Stephanie Seymour è apparsa sulle maggiori rivista di moda e ha avuto una tormentata storia d'amore con Axl Rose. Jenny McCarthy ha sfruttato la sua bellezza, ma anche l'intuito da business woman per diventare una celebrità della tv e non solo. Ma le playmate non sono solo donne bellissime, sono anche donne che sostengono cause nobili: la Anderson è un'animalista, la Schiffer è ambasciatore Unicef, Crawford e McPherson sono impegnate in numerose attività filantropiche. Oltre le curve c'è di più.