Playboy Mansion, scoperti i tunnel sottorreanei usati dagli attori

09:13 - A quarant'anni di distanza la Playboy Mansion svela i suoi segreti. Negli archivi della rivista erotica per eccellenza sono infatti spuntate delle carte degli Anni Settanta che testimoniano come la villa dei piaceri di Hef fosse stata concepita con una serie di tunnel sotterranei. I cunicoli terminavano sotto le abitazioni di vip del calibro di Jack Nicholson e Kirk Douglas, per garantire loro la massima riservatezza e discrezione.

Negli archivi di Palyboy sono state trovate delle foto datate 1977, accanto ad alcune planimetrie della villa. Sulle carte compaiono passaggi sotterranei che terminano direttamente sotto le residenze di alcune personalità indicati come "Mr. J. Nicholson", "Mr. W. Beatty", "Mr. K. Douglas" e "Mr. J. Caan".



Tutte queste celebrità vivevano nei dintorni della villa di Playboy a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta ed è quindi probabile che si fossero accordati per avere sempre a disposizione le conigliette, con le quali combinare incontri clandestini a luci rosse lontano da occhi indiscreti.