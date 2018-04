Playboy: bruna, sexy e del Bronx, ecco Nina la prima Playmate of The Year

In un servizio di 11 pagine firmate dalla fotografa Jennifer Stenglein Nina appare in tutta la sua sensuale bellezza, seminuda e super sexy. Su Playboy la modella aveva già debuttato nel numero di aprile/maggio 2017, adesso Cooper Hefner, il figlio di Hugh, che ha preso in mano la direzione della rivista dopo la morte del padre fondatore, l'ha rivoluta sulle sue pagine affidandole il compito di far rivivere quell'iconica "Femlin", diventata negli anni un iconico elemento di Playboy.



Ma Nina non è l'unica grande novità della rivista. Il nuovo direttore creativo Cooper Hefner, ha voluto abbandonare il motto "storico" di Playboy "Entertainment for Men", e sostituirlo con "Entertainment for All". Un cambio di rotta che l'art director giustifica così: "Il contenuto di Playboy è sempre stato e verrà sempre creato da un punto di vista maschile. Ma la verità è che il marchio Playboy si rivolge ora a un gruppo estremamente eterogeneo di fan, tra cui molte donne che si intrecciano con la rivista ai nostri eventi, club e attraverso i nostri prodotti e collaborazioni di moda".