Pj Harvey, la regina del rock sbarca in Italia

La signora del rock Pj Harvey arriva in Italia per presentare il nuovo album “ The Hope Six Demolition Project ", uscito la scorsa primavera. Il disco trae ispirazione dai numerosi viaggi intrapresi da Harvey che, nel corso di un periodo di quattro anni, ha viaggiato tra il Kosovo, l’Afghanistan e gli Stati Uniti. Un doppio appuntamento per i fan italiani: il 23 ottobre all'Alcatraz di Milano (sold-out) e il 24 ottobre all'Obihall di Firenze .

"Quando scrivo una canzone visualizzo l'intera scena - ha dichiarato Harvey - Posso vedere i colori, dire l'ora del giorno, percepire lo stato d'animo, vedere il cambio di luce, le ombre in movimento, tutto è racchiuso in quella foto. Raccogliere informazioni da fonti secondarie era troppo lontano per comprendere appieno quello che stavo cercando di scrivere. Volevo annusare l'aria, sentire la terra e incontrare la gente dei paesi di cui ero affascinata".



L'album, che arriva dopo il successo di "Let England Shake" è stato registrato nel corso dello scorso anno alla Somerset House, il centro culturale più importante di Londra. Qui Harvey con la sua band, gli ingegneri del suono e i produttori Flood e John Parish, hanno lavorato a tutte le fasi del disco in uno studio di registrazione appositamente costruito dietro ad un vetro per consentire al pubblico di osservare ciò che succedeva all’interno.