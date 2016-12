Pitt-Jolie: la custodia dei figli va ad Angelina, ma Brad li potrà vedere

Un primo accordo c'è, seppur temporaneo. Dopo la fine della love story Angelina Jolie e Brad Pitt provano a distendere gli animi per amore dei figli. L'attrice, che ha chiesto il divorzio, avrà infatti la custodia dei sei bambini per le prossime tre settimane, e il papà potrà vederli, anche se in presenza di un terapista. A rivelare i dettagli è il Daily Mail.